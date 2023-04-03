В Молчановском районе Томской области открылся новый ФАП

В новом фельдшерско-акушерском пункте есть смотровой, процедурный и прививочный кабинеты Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Сарафановка Молчановского района начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт. На его строительство потратили около 6,5 миллионов рублей, средства выделили из федерального и регионального бюджетов, сообщает правительство региона.

«Площадь нового здания составляет 70 квадратных метров. Здесь расположены смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, санитарная комната, место ожидания приема, помещение для хранения лекарств, а также технические помещения и комната для медработников», - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья в ФАПе сделали пандус. А для транспортировки пациентов есть носилки и спинальные щиты с фиксацией головы.

До конца 2023 года в районах Томской области откроют еще 11 ФАПов.

Напомним, что в Томске отремонтируют детскую больницу №2 и здание-памятник поликлиники №1.