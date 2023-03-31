В Ботаническом саду Томского госуниверситета впервые расцвел уникальный тифониум Блюме

Тифониум Блюме будет цвести всего несколько дней. Фото: Ботсад ТГУ

В Ботаническом саду Томского госуниверситета в первый раз зацвело необычное растение, сообщает пресс-служба университета. Тифониум Блюме произрастает в Восточной и Юго-Восточной Азии, а его соцветие-початок формой напоминает мышиный хвостик. Тифониум опыляют мухи, и в этом кроется секрет его резкого и неприятного запаха.

«В оранжереях сада встречаются разные виды дурнопахнущих растений. Но тифониум, пожалуй, имеет самый ужасный запах среди них. Он чуствуется на расстоянии нескольких метров», - рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

Тифониум Блюме в Ботсаду ТГУ появился случайно. Несколько лет назад в сад привезли несколько горшков с растениями из Новосибирска. В одном из них неожиданно начал расти неопознанный росток. Его отсадили, и лишь после начала цветения ученые смогли определить, что это за растение. Цвести тифониум будет всего несколько дней. А еще в Ботаническом саду, который можно посетить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, цветут необычные азалии.