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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:36

Стали известны подробности биографии задержанного бизнесмена из Томска Сергея Агеева

Сергей Агеев был депутатом областной думы и кандидатом в депутаты Госдумы
Александра Тайбатрова
Фото: предоставлено «АиФ-Томск»

Фото: предоставлено «АиФ-Томск»

О подробностях биографии задержанного томского бизнесмена Сергея Агеева рассказали в «АиФ-Томск». Сергей Агеев родился в Парабельском районе Томской области, а после окончания школы стал студентом метеорологического училища Новосибирска. Позже получил высшее образование в Новосибирском государственном аграрном университете по специальности «юриспруденция». В 1990 году был призван в армию, после чего вернулся в Парабель и стал работать в полиции.

В 1996 году Сергей Агеев начал заниматься предпринимательством. Сначала это была торговля, а через год – лесозаготовка и строительство.

Помимо коммерческой деятельности, Сергей Агеев занимался политикой. С 2007 по 2011 годы он был депутатом областной думы и входил в состав комитета по экономической политике. Кроме того, Агеев был кандидатом в депутаты Государственной Думы. За свою политическую деятельность он был награжден грамотой региональной думы.

Сергей Агеев контролировал несколько компаний, которые условно назывались «Северной группой». Также он был директором ООО «Сибстройнефть»: компания занималась строительством магистральных нефте- и газопроводов. Но дела не всегда шли гладко: некоторые компании были ликвидированы, а самого Сергея Агеева признали банкротом.

Сергей Агеев проходит обвиняемым в деле о взятке вместе с бывшим главой Томского района Александром Терещенко. Ранее судья по этому делу объявила о самоотводе.