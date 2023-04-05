Томич устроил драку в баре и напал на полицейского

Мужчина устроил драку и попытался сбежать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве и применении насилия к представителю власти в отношении 33-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2022 года в одном из заведений из-за незначительного повода мужчина поссорился с посетителем. Завязалась драка. В ходе потасовки фигурант избил потерпевшего. После требований персонала прекратить поединок, обвиняемый ударил девушку-администратора, вызвавшую сотрудников Росгвардии. Злоумышленник попытался сбежать с места происшествия на автомобиле и напал на сотрудника правоохранительных органов, который пытался поймать нарушителя.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Ранее жительница Томской области вырастила коноплю по указанию бывшего мужа и получила девять лет колонии.