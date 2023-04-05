Томичке ликвидировали свалку возле огорода после вмешательства прокуратуры

На территорию огорода женщины незаконно сбрасывали мусор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Кожевниковского района Томской области провела проверку соблюдения законов об отходах производства и потребления после обращения местной жительницы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На прилегающей к огороду заявительницы территории несанкционированно выбрасывали бытовой, строительный, пищевой и древесный мусор. Районный прокурор направил в суд исковое заявление. Администрации поселения велели ликвидировать незаконную свалку.

Решение суда удовлетворили в полном объёме. Судебный акт ещё не вступил в силу.

Ранее томская прокуратура обязала администрацию не допускать нарушения законов во время половодья.