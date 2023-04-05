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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:31

Томичке ликвидировали свалку возле огорода после вмешательства прокуратуры

В надзорном органе заставили администрацию поселения убрать мусор
Дарья Черникова
На территорию огорода женщины незаконно сбрасывали мусор.

На территорию огорода женщины незаконно сбрасывали мусор.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Кожевниковского района Томской области провела проверку соблюдения законов об отходах производства и потребления после обращения местной жительницы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На прилегающей к огороду заявительницы территории несанкционированно выбрасывали бытовой, строительный, пищевой и древесный мусор. Районный прокурор направил в суд исковое заявление. Администрации поселения велели ликвидировать незаконную свалку.

Решение суда удовлетворили в полном объёме. Судебный акт ещё не вступил в силу.

Ранее томская прокуратура обязала администрацию не допускать нарушения законов во время половодья.