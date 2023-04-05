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НовостиОбщество5 апреля 2023 2:32

Томская прокуратура обязала администрацию не допускать нарушения законов во время половодья

Ответственных лиц обязали своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации
Дарья Черникова
В городе существует риска затопления талыми водами.

В городе существует риска затопления талыми водами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В томской прокуратуре проверили готовность отраслевых органов городской администрации к защите населения от чрезвычайных ситуаций из-за весеннего половодья, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В городе существуют риски затопления во время таяния снега и водами из реки Томь. Это создаёт угрозу причинения имущества физическим и юридическим лицам, чрезвычайные ситуации.

В связи с недопустимостью нарушения законодательства, сотрудники прокуратуры объявили предостережения исполняющему обязанности мэра Томска, главам районных администраций, директору Оперативно-дежурной службы. Должностные лица обязаны своевременно отреагировать в случае неблагоприятного развития паводковой обстановки.

Напомним, в Ленинском районе Томска проведут обход территории 5 апреля.