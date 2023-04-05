Владелец томских брендов “Ярче!” и “Яшкино” Денис Штенгелов стал долларовым миллиардером

Forbes оценил состояние Дениса Штенгелова в 1,3 млрд долларов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Уроженец Томской области, бизнесмен Денис Штенгелов стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние в 1,3 млрд долларов. Предприниматель контролирует сеть супермаркетов “Ярче!” и пищевой холдинг “КДВ Групп”, выпускающий кондитерские изделия “Яшкино”, “Кириешки”, “Бабкины семечки”, кетчуп “Балтимор”, соусы Calve и десятки видов другой продукции.

Денис Штенгелов закончил экономический факультет Томского государственного университета. В 1994 году вместе с партнёрами он начал торговать сырыми семечками, позже команда стала стала посредником между кондитерами и сельскохозяйственными производителями. Три года спустя предприниматели приобрели предприятие в посёлке Яшкино Кемеровской области. Теперь под одноименным брендом выпускают рулеты, вафли, пряники.

Владелец “КДВ Групп” - компания “Кондитерус Ком”, ей же принадлежат супермаркеты сети “Ярче!”, предприятие по управлению рисками на производстве RiskHunter и сервис аренды тягачей и полуприцепов TruckLend.

78,8% уставного капитала “Кондитерус Ком” принадлежит Денису Штенгелову, объснили Forbes. В основном бизнесмен проживает в Австралии.

Напомним, в Томске обсудили меры государственной поддержки бизнеса.