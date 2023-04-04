В Томске обсудили меры государственной поддержки бизнеса

Встреча предпринимателей и чиновников прошла в центре «Мой бизнес» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В центре «Мой бизнес» представители власти и предприниматели региона обсудили меры государственной поддержки, которые доступны бизнесу. Мероприятие состоялось под председательством сенатора РФ Владимира Кравченко и замгубернатора по экономике Андрея Антонова.

«Круглый стол проводился для сбора предложений от предпринимателей, чтобы повысить эффективность государственной поддержки в регионе и сформировать инициативы для сенатора РФ», - рассказали пресс-службе региональной администрации.

Бизнесмены региона вынесли на обсуждение проблемы в лесной, транспортной и строительной отраслях. Также в ходе круглого стола поговорили про молодежные стартапы, производство медпрепаратов и оборудования, лицензирование образовательных услуг и т.д.

Как отмечают в пресс-службе администрации Томкой области, часть прозвучавших предложений передадут губернатору, а часть будут обсуждать на федеральном уровне.

Ранее в Томске обсудили вопросы повышения комфорта для предпринимателей.