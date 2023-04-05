«Отработал в политехе 10 лет»: что известно об экс-ректоре ТПУ Дмитрии Седневе

Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

Ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев покинул пост спустя два года работы в этой должности. Причиной его отставки стало состояние здоровья. В материале «КП-Томск» рассказываем, что известно о молодом сотруднике ТПУ.

Кандидат технических наук, доцент. За свои разработки получил медаль Российской академии наук для молодых ученых, стипендии Президента РФ.

Дмитрий Седнев родился 28 апреля 1989 года в Северске. Окончил Томский политехнический университет по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов». В 2012 году пошел в аспирантуру ТПУ по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий».

В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка научно-технических основ акустической идентификации в целях обеспечения режима нераспространения ядерных материалов».

В Томском политехническом университете Дмитрий Седнев совмещал преподавательскую и научную работу в сфере неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов.

Получил медаль РАН за разработку технологии контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву, а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации.

В 28 лет он возглавил Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности ТПУ. Эта школа стала одной из лидеров в России в сфере неразрушающего контроля, а в ТПУ одним из самых успешных подразделений по взаимодействию с индустриальными партнерами и внедрению разработок.

Помимо этого, Дмитрий Седнев возглавлял работы по созданию экспериментального участка по современному неразрушающему контролю на ТЭМЗе. Также в ТПУ под его руководством был создан Центр промышленной томографии, в котором исследуют современные композиционные и металлические материалы.

С 6 июля 2021 года Дмитрия Седнева назначили исполняющим обязанности ректора ТПУ. С сентября 2022 года по апрель 2023 года официально работал в статусе ректора.

Под его руководством ТПУ вошел в программу «Приоритет 2030», открыл Передовую инженерную школу по одноименно федеральной программе, запустил стартап-студию в рамках программы «Платформа университетского технологического предпринимательства», подключился к проектированию Сибирского кольцевого источника фотонов, присоединился к экспериментам мегасайенс-проекта гамма-обсерватории TAIGA.

Составлено по данным из электронной энциклопедии ТПУ.