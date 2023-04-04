Ректор ТПУ Дмитрий Седнев ушел в отставку по состоянию здоровья

Дмитрий Седнев. Фото: пресс-служба ТПУ

Ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев 3 апреля покинул пост по состоянию здоровья. Врио ректора ТПУ назначен доктор физико-математических наук, проректор по науке и трансферу технологий Леонид Сухих, сообщила пресс-служба вуза.

Напомним, с июля 2021 года Дмитрий Седнев был исполняющим обязанности ректора политехнического университета. 16 сентября 2022 года он официально вступил в должность.

«Ректор ТПУ Дмитрий Седнев 3 апреля ушел в отставку по собственному желанию из-за состояния здоровья. Он продолжит заниматься наукой и планирует завершить работу над докторской диссертацией», – говорится в сообщении.

Леонид Сухих вступит в должность ректора ТПУ с 4 апреля.

Леонид Сухих окончил Томский политех в 2007 году по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Его научная и трудовая деятельность началась в ТПУ. Успел поработать техником, инженером, ассистентом, научным сотрудником, доцентом, возглавлял Исследовательскую школу физики высокоэнергетических процессов ТПУ.

Также Сухих работал проректором по академическому превосходству и проректором по науке и трансферу технологий.