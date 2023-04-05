Томичам раскрыли секреты долголетия

Даже в пожилом возрасте необходимы физические нагрузки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Долголетие не всегда зависит от генетики и жизни на природе или в горах. Чаще всего этого достигает сам человек в результате кропотливого труда и работы над собой. Главными компонентами являются отсутствие вредных привычек, активная жизнь, крепкий сон и правильное питания.

В рационе должны присутствовать растительные жиры, белки, углеводы, овощи и фрукты. Предпочтение стоит отдавать местным растениям. При этом ограничивать потребление сахара и соли.

По словам главного внештатного специалиста-гериатра Департамента здравоохранения Томской области Татьяны Бондаренко, важна физическая активность. Не существует заболеваний, при которых запрещено двигаться. Медики накладывают некоторые ограничения на часть физических нагрузок. При отсутствии противопоказаний нужно плавать, заниматься скандинавской ходьбой. Кардиотренировки - профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Работать необходимо и мозгу - читать, тренировать память. В пожилом возрасте доктор советует делать домашние задания с внуками.

Ночная работа снижает иммунную защиту. Недосып вреден для организма. Прекращать важные дела необходимо за пару часов до сна и ложиться в 22:00 в комфортном и тихом месте.

«Необходимо следить за психологическим состоянием: старайтесь общаться с приятными людьми, учитесь правильно реагировать на стресс и настройте себя на позитивный лад. Болеть вы станете меньше”, - отметила Татьяна Бондаренко.

Ранее врач-инфекционист назвал томичам обязательные прививки перед дачным сезоном.