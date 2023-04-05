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НовостиОбщество5 апреля 2023 0:27

Врач-инфекционист назвал томичам обязательные прививки перед дачным сезоном

В первую очередь, врач советует сделать прививки от столбняка и клещевого энцефалита
Алёна Мищенко
Томичи открывают дачный сезон.

Томичи открывают дачный сезон.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области устанавливается теплая погода. Томичи начинают активно готовиться к дачному сезону. Врач-инфекционист клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какие прививки необходимы дачникам.

В первую очередь, врач советует сделать прививки от столбняка и клещевого энцефалита.

«Прежде всего — нормальная вакцинация и своевременная ревакцинация АДС-М: работа в земле с риском микротравм чревата инфицированием бактерией, вызывающих столбняк. Поэтому АДС-М для дачника – это крайне важная вакцина. Не менее важно наличие вакцинации от клещевого энцефалита. По понятным причинам», – пояснил изданию «АиФ-Томск» специалист.

По его словам риск присасывания клеща на даче намного выше, чем в городе.

Напомним, вакцинироваться от клещевого энцефалита томичи могут как бесплатно, так и платно. Для тех, кто ставит вакцину впервые, необходимо пройти два этапа: после первой прививки спустя 14 дней поставить вторую дозу вакцины.