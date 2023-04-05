Призывников из Томской области не будут отправлять в зону спецоперации

Томских призывников не будут отправлять в зону СВО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Призывников из Томской области не будут отравлять в зону СВО в рамках весеннего призыва. Об этом сообщил журналистам врио военного комиссара Томской области Александр Пинчук.

«Согласно указу президента России Владимира Путина, военнослужащие проходящие по призыву не будут отправляться на территорию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы относятся к зоне проведения СВО, поэтому дислоцированные там воинские части комплектуются контрактниками», – сказал Александр Пинчук.

Он добавил, что срочники будут проходить службу на всей территории России, кроме новых присоединенных регионов.

В рамках весеннего призыва молодые люди от 18 до 27 лет пройдут медицинскую комиссию. Врачи выдадут им заключения о годности.

Напомним, в рамках весенней призывной кампании на армейскую службу отправится более 700 новобранцев из Томской области.