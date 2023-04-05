Более 700 томичей отправятся на армейскую службу этой весной

Более 700 человек отправятся в армию в рамках весеннего призыва. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную службу, который финиширует 15 июля. В рамках него на армейскую службу отправится более 700 новобранцев из Томской области, сообщил врио военного комиссара Томской области, подполковник Александр Пинчук.

«Начался весенний призыв на военную службу, который будет проходить в установленные плановые сроки - до 15 июля. В войска в этом году будет отправлено чуть более 700 жителей Томской области», – сказал Пинчук.

Он отметил, что в сухопутные войска призовут около 400 человек, в ВДВ – 20 человек, в ВМФ – 25 человек, в Ракетные войска стратегического назначения будут отправлены 50 человек.

Также продолжится практика направления томских призывников в научные роты Министерства обороны. Военком добавил, что оправки в места прохождения службы начнутся после 20 апреля.

Напомним, план осеннего призыва 2022 года для Томской области составлял 800 человек.