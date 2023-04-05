В Совете Федерации опровергли возможность вручения повесток томичам через Госуслуги

В военный комиссариат нужно приходить только после вручения повестки лично в руки и подписи в ней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Совете Федерации опровергли информацию о вручении повесток призывникам через портал портал Госуслуг. В российском законодательстве электронный способ вызова в военкомат не закреплён. Человек должен лично поставить подпись в документе, объяснил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ТАСС.

Если томичам придёт оповещение на сайте, то это только информирование. Призывник сам решает - откликнуться на приглашение или проигнорировать его. В военный комиссариат нужно приходить только после вручения повестки лично в руки и подписи в ней.

Как объяснил Бондарев, если инициативу с электронными извещениями начнут рассматривать на законодательном уровне, то механизм необходимо чётко проработать.

Напомним, весенняя призывная кампания в Томске стартует 15 апреля.