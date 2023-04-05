Приставы проконсультируют жителей Томской области по вопросам взыскания алиментов

Прием томичей по вопросам взыскания алиментов пройдет 6 апреля. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске 6 апреля приставы проведут личный прием томичей по вопросам взыскания алиментов и по правовым вопросам, затрагивающим интересы детей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Сотрудники УФССП России по Томской области 6 апреля проведут личный прием по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных производств. Правовая консультационная помощь гражданам будет оказана сразу на нескольких площадках», – говорится в сообщении.

В аппарате Управления по адресу по улице Пушкина, 65 прием проведут заместители руководителя управления с 10:00 до 18:00.

В территориальных подразделениях прием пройдет с начальниками структурных отделений — старшими судебными приставы с 10:00 до 18:00.

В МФЦ на улице Пушкина, 63/5 приставы встретятся с томичами с 14:00 до 16:00

Предварительная запись на прием не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее мы рассказывали о жителе Томской области, который задолжал по алиментам более 800 тысяч рублей.