Более 800 тысяч рублей задолжал житель Томской области по алиментам

Фото: Алёна Голева

В Томской области приставы нашли должника по алиментам через объявление. Мужчина, который задолжал более 800 тысяч, продавал свою игровую приставку.

«Судебному приставу, осуществляющему розыск, стало известно, что должник может проживать в доме своей второй супруги в поселке Дзержинском, однако визит на этот адрес эффекта не дал: женщина сказала, что не видела мужа два года. Более того, ее слова подтвердили соседи», – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина всячески уклонялся от встреч с судебным приставом – не отвечал на звонки, по месту регистрации не проживал. Должник был объявлен в розыск по линии ФССП.

Томич был найден благодаря тому самому объявлению о продаже приставки. Для продажи мужчина пригласил «покупателей» к себе, а именно — в тот самый дом в Дзержинском, куда уже приходил пристав. После встречи с должником приставы потребовали проехать с ними в отделение судебных приставов по Кировскому району. Приставка нарушителя была арестована и изъята.

Долг мужчина так и не отплатил. В отношении томича будет возбуждено уголовное дело.

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