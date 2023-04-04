В Ленинском районе Томска проведут обход территории

Начало обхода в 10:15. Фото: Анна Ковалёва

5 апреля исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Томска Андрей Дорош проведёт обход территории. К патрулированию могут присоединиться желающие местные жители, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Осмотр начнётся с улицы Смирнова, 11. Делегация отправится по Кольцевому проезду и в посёлок Киргизка. Начало в 10:15.

В контролировании примут участие сотрудники подрядных организаций, отвечающих за санитарное содержание объектов, руководители управляющих компаний.

Напомним, в Томске прошли публичные слушания по строительству 17-этажного дома в микрорайоне Зеленые горки.