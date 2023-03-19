Условия повышения комфорта для бизнесменов обсудили в Томске

Перед собравшимися поставили задачу стимулирования инвестиционной активности через снижение рисков ведения бизнеса. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области 17 марта провели “круглый стол” по вопросам снижения административного и силового давления на бизнес. В работе приняли участие заместители губернатора региона Василий Потёмкин и Игорь Толстоносов, представители аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, регионального департамента инвестиций, Союза “МПО работодателей Томской области”, Следственного комитета РФ по региону, томские полицейские и прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Перед собравшимися поставили задачу стимулирования инвестиционной активности через снижение рисков ведения бизнеса. Давление на предпринимателей отражается в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Показатели оценивают, опрашивая бизнесменов. Основные критерии безопасности для них - отсутствие волокиты, защита от необоснованного уголовного преследования.

В правоохранительных органах готовы к открытому диалогу и сотрудничеству. Члены “круглого стола” запланировали снизить давление на бизнес и отдавать приоритет превентивным механизмам.

Напомним, для начинающих предпринимателей Томской области увеличили сумму субсидий до 700 тысяч рублей.