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НовостиОбщество19 марта 2023 7:43

Условия повышения комфорта для бизнесменов обсудили в Томске

Предприниматели назвали основные критерии безопасности
Дарья Черникова
Перед собравшимися поставили задачу стимулирования инвестиционной активности через снижение рисков ведения бизнеса.

Перед собравшимися поставили задачу стимулирования инвестиционной активности через снижение рисков ведения бизнеса.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области 17 марта провели “круглый стол” по вопросам снижения административного и силового давления на бизнес. В работе приняли участие заместители губернатора региона Василий Потёмкин и Игорь Толстоносов, представители аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, регионального департамента инвестиций, Союза “МПО работодателей Томской области”, Следственного комитета РФ по региону, томские полицейские и прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Перед собравшимися поставили задачу стимулирования инвестиционной активности через снижение рисков ведения бизнеса. Давление на предпринимателей отражается в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Показатели оценивают, опрашивая бизнесменов. Основные критерии безопасности для них - отсутствие волокиты, защита от необоснованного уголовного преследования.

В правоохранительных органах готовы к открытому диалогу и сотрудничеству. Члены “круглого стола” запланировали снизить давление на бизнес и отдавать приоритет превентивным механизмам.

Напомним, для начинающих предпринимателей Томской области увеличили сумму субсидий до 700 тысяч рублей.