В Томске 3 апреля начнут менять теплосети под дорогами

Ремонт теплосетей под дорогами начнется 3 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске компания «ТомскРТС» приступает к замене теплосетей под автомобильными дорогами. Планируется заменить 10 участков теплосетей под дорогами, которые в 2023 году отремонтируют по нацпроекту.

«Синхронизация ремонтов дорог и тепловых сетей позволит свести к минимуму риски дефектов на теплотрассах под отремонтированными дорогами», - объяснили пресс-службе администрации области.

Первым отремонтируют участок теплотрассы под улицей Беринга (на пересечении с улицей Ивана Черных). Отопление при этом отключать не будут. С 10 апреля начнется замена участка теплосети в районе дома №13 по улице Беринга, а с 13 апреля – возле дома №15 по той же улице. Также будут ремонтировать теплотрассы на улице Красноармейской и в переулке Совпартшкольный.

Ранее в Томске определили подрядчиков для ремонта дорог.