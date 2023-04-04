В Томске купят 47 квартир для детей-сирот

В Томске купят квартиры для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске объявили 18 аукционов на покупку квартир для детей-сирот. Еще 29 аукционов мэрия обещает объявить до конца недели. Таким образом, для детей-сирот в Томске приобретут 47 квартир.

«Приобретаемая квартира должны быть площадью не менее 33 квадратных метров, с кухней, санузлом, исправной сантехникой и проводкой. Также обязательно наличие приборов учета. Дом, в котором находится квартира, должен быть построен не позднее 1980 года», - рассказали в пресс-службе мэрии и уточнили, что начальная цена такой квартиры – порядка 3,5 миллионов рублей.

А для переселенцев из аварийного жилья купят 19 квартир. Это будут однокомнатные квартиры площадью от 33 квадратных метров и двухкомнатные площадью не менее 45 квадратных метров.

Напомним, что с начала года квартиры в томских новостройках подорожали почти на 9%.