С начала 2023 года квартиры в томских новостройках подорожали почти на 9%

Прайс на квартиры с марта 2022 года увеличился на 25,1%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты рынка недвижимости отмечают подорожание жилья в новостройках. За первый квартал 2023 года стоимость жилья по стране выросла на 2,1% - до 112 071 рубля, за год - на 7,1% - до 5 961 296 рублей. Исследования проводили в 70 городах России.

Как объяснили аналитики портала “Мир квартир”, в 55 регионах прайс на квадратный метр повысился, в 13 - снизился, в двух остался прежним. В среднем цена увеличилась на 7,7%.

“Из-за ухудшающейся экономической обстановки годовые темпы роста уже не те, что раньше. В 2022-м рынок поддержала льготная ипотека и субсидированные программы от девелоперов. Затем “околонулевой” денежный заём запретили и спрос упал, застройщики до сих пор не спешат переписывать ценники на квартиры в меньшую сторону”, - объяснил генеральный директор федерального портала “Мир квартир” Павел Луценко.

По его словам, осенью произошла стагнация и небольшое снижение прайса на “квадрат”. К весне на рынке началось оживление. Его связывают с отложенным спросом на жильё.

В Томске с марта 2022 года прирост цен на квадратный метр в новостройках составил 14,6%, за первый квартал 2023-го - 4,7%. К апрелю стоимость фиксируют в районе 111 783 рублей за “квадрат”. Прайс на квартиры с марта 2022 года взлетел на 25,1%, за первый квартал 2023-го - на 8,7%. Средняя цена за жильё в Томске составляет 6 284 774 рубля.

Ранее в Томске прошли публичные слушания по строительству 17-этажного дома в микрорайоне Зеленые горки.