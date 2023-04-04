Православным томичам рассказали о запретах в Благовещение

Православным советуют сходить в храм для молитвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2023 году православные празднуют 7 апреля. По старому стилю дата выпадает на 25 марта. Считается, что в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть о беременности и скором рождении Богомладенца Иисуса Христа.

По традициям, в праздник люди не делают уборку и не выполняют тяжёлый труд. В Томской епархии объяснили, верно ли народное мнение и что действительно можно и нельзя делать на Благовещение.

По словам сотрудников церкви, ограничений на работу нет. Верующими следует постараться отложить дела и отправиться в храм для молитвы. Но в свободное время можно трудиться, не оправдывая лень праздником.

В епархии назвали суеверием запрет заниматься садово-огородными работами до Благовещения. Зачастую до начала апреля не садят овощи из-за погодных условий, а не вследствие церковных правил, объяснили “АиФ Томск” в организации.

Единственное вето в Благовещение - венчания. Но табу распространяется в редких случаях, когда праздник выпадает на светлую седмицу - на неделю после Пасхи.

Основное правило в этот день - быть доброжелательными, избегать ссор и конфликтов.

Напомним, томичам предлагают купить необычные яйца-макраме и куличи ручной работы к Пасхе.