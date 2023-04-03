Томичам предлагают купить необычные яйца-макраме и куличи ручной работы к Пасхе

Стоимость заказа выпечки варьируется от 500 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 апреля отмечают православную Пасху. Томичи заранее готовятся к празднику и приобретают важные атрибуты и необычный декор для яиц и выпечки. На сайтах объявлений кондитеры разместили объявления об изготовлении творожных куличей. Горожанам предлагают купить пасхальные макраме, декоративные подставки для яиц и необычные чехлы.

Стоимость заказа выпечки варьируется от 500 рублей. Прайс зависит от веса лакомства. Цена декорированных яиц - от 50 до 200 рублей. Наиболее дорогие - яйца-макраме и подвески. За них предлагают заплатить в районе 500 рублей.

С пасхальной тематикой делают даже мыло ручной работы и поделки для детского сада. За последние просят не менее 500 рублей. Тема с декоративными изделиями для дошкольников не новая - мастера на заказ изготавливают различные вещи для детсадовских домашних заданий. Чтобы не тратить время на поделки, родители приобретают готовые в интернете.

Также для презентов можно приобрести вязаных курочек, эксклюзивные декоративные яйца ручной работы с украшениями в виде птиц. Стоимость зависит от сложности выполнения заказа.

Наиболее дорогой товар - деревянная пасочница, её цена достигает 1 200 рублей, рассказали “АиФ-Томск”. С её помощью традиционному лакомству придают необходимую форму.

Ранее томский священник рассказал о правилах празднования Пасхи.