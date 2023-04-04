Губернатор Владимир Мазур провел личный прием граждан

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур, возглавляющий региональный политсовет «Единой России», провел в региональной общественной приемной партии прием граждан по личным вопросам.

Основатель Томского объединения кинематографистов Роман Дваладзе обратился к главе региона с просьбой поддержать проект «Сибирские киномастерские». В частности, творческим командам необходима площадка для работы и ресурсы для съемок художественного фильма о 166-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Томске и участвовала в обороне Москвы в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Губернатор поддержал инициативу кинематографистов об увековечении памяти земляков в киноленте, обсудив с Романом Дваладзе механизмы привлечения грантов.

Жительница Южных Ворот Томского района Арина Ахмади рассказала Владимиру Мазуру о проблеме, с которой сталкиваются молодые родители и их дети – жители этого мегарайона, а также близлежащих Залесья и Доброго по дороге в школу и детский сад. Вдоль улицы Степановской отсутствуют оборудованные тротуары, и пешеходы вынуждены идти в образовательные учреждения по проезжей части.

Глава региона поручил своему заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю совместно с администрацией Томска (этот участок дороги входит в границы областного центра) найти решение проблемы. Владимир Мазур отметил, что обязательно сам съездит на Степановскую.

Секретари первичных отделений партии «Единая Россия» Екатерина Шахворостова и Галина Баёва представляли на личном приеме интересы жителей района Степановка. Они просили секретаря реготделения возобновить в этом году конкурс проектов первичных отделений партии. В 2021 году их проект выиграл грант, на который благоустроена площадка в микрорайоне Школьный и установлен спортинвентарь. Площадка пользуется большой популярностью у местных жителей.

Губернатор поручил региональному исполнительному комитету «Единой России» проработать вопрос проведения конкурса, который дает возможность поддерживать проекты, инициированные жителями.

«Народная программа партии полностью состоит из предложений жителей. Мы на связи с людьми – вместе планируем, контролируем работу и вместе будем оценивать результат. Прошу депутатов от «Единой России», секретарей местных отделений встречаться с жителями постоянно, о самых значимых предложениях сообщать мне и главам муниципалитетов. Власть и партия власти должны руководствоваться в работе интересами людей», – подчеркнул Владимир Мазур по итогам личного приема.