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НовостиОбщество4 апреля 2023 5:30

Арендаторы “Зеленой улицы” обсудили перспективы открытия пространства с представителями МЧС

Предприниматели исправили большую часть предписаний
Дарья Черникова
Пространство хотят открыть после судебной экспертизы.

Пространство хотят открыть после судебной экспертизы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В томской администрации провели встречу арендаторы пространства “Зелёная улица” с заместителем мэра по архитектуре и градостроительству Алексеем Макаровым, представителями МЧС и начальником департамента правового обеспечения Дмитрием Журовым.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, предприниматели исправили большую часть недочётов и выполнили практически все предписания спасателей. Бизнесмены попросили внести в протокол изменения. В суд подадут ходатайство о проведении судебной экспертизы по безопасности помещения.

Напомним, 1 марта судебные приставы закрыли и опечатали пространство с рядом заведений “Зелёная улица” по адресу Кирова, 5, строение 12. МЧС и прокуратура сообщили о нарушениях правил пожарной безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни посетителей. Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер предложил выслушать позиции сторон, исполнить требования и открыть заведение.