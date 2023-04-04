Арендаторы “Зеленой улицы” обсудили перспективы открытия пространства с представителями МЧС

Пространство хотят открыть после судебной экспертизы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В томской администрации провели встречу арендаторы пространства “Зелёная улица” с заместителем мэра по архитектуре и градостроительству Алексеем Макаровым, представителями МЧС и начальником департамента правового обеспечения Дмитрием Журовым.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, предприниматели исправили большую часть недочётов и выполнили практически все предписания спасателей. Бизнесмены попросили внести в протокол изменения. В суд подадут ходатайство о проведении судебной экспертизы по безопасности помещения.

Напомним, 1 марта судебные приставы закрыли и опечатали пространство с рядом заведений “Зелёная улица” по адресу Кирова, 5, строение 12. МЧС и прокуратура сообщили о нарушениях правил пожарной безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни посетителей. Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер предложил выслушать позиции сторон, исполнить требования и открыть заведение.