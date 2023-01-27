В Томске сиротам старше 23 лет дадут жилищные сертификаты

В 2022 году было выдано 56 жилищных сертификатов. Фото: Анна Ковалёва

Сироты, которые достигли 23 лет и имеют решение суда на руках могут получить жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Ранее получить такой документ могли сироты, которые имели решение суда и 23-летний возраст наступали с определенной даты 1 мая 2022 года.

«Получатели сертификатов, как и прежде, должны быть социализированными: не иметь долгов по налогам и алиментам, а также непогашенной судимости за умышленные преступления, не являться недееспособным и не состоять на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере», - говорится в сообщении.

В 2022 году было выдано 56 жилищных сертификатов. Его сумма зависит от муниципального образования, купить жилье можно в любом населенном пункте региона на первичном или вторичном рынках.

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