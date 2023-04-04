Томская администрация стала лидером конкурса “Открытый муниципалитет”

Эксперты оценили обратную связь с населением. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Совет муниципальных образований Томской области подвёл итоги конкурсов “Инновации в муниципальном управлении” и “Открытый муниципалитет”. Мероприятие проводят ежегодно для стимулирования развития местного самоуправления и повышения доверия граждан.

В соревнованиях “Открытый муниципалитет” эксперты оценили обратную связь с населением на городском портале администрации и освещение деятельности в СМИ. Томский муниципалитет завоевал победу уже пятый раз.

На участие в конкурсе “Инновации в муниципальном управлении” прислали 11 заявок из девяти районов. Третье место занял проект начальника управления молодёжной политики Томска Александра Лисицына по внедрению цифровой платформы управления. Программа позволяет эффективно координировать деятельность различных структур и организаций, работающих с молодежью.

Напомним, на озеленение Томска планируют потратить 26 млн рублей.