В Томской области введут в эксплуатацию пять мостов в 2023 году

Строители продолжают ремонтировать Коммунальный мост через реку Томь. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области в 2023 году введут в эксплуатацию пять мостовых сооружений протяжённостью более 1,3 тысяч погонных метров. Работы проведут в Томске, Томском, Александровском и Зыряновском районах по национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Строители продолжают ремонтировать Коммунальный мост через реку Томь. Специалисты починили пять из девяти опор, устраивают конусы на них, окрашивают металлоконструкции пролётов, проводят армирование плит пролётного строения и зоны установки деформационного шва на первой опоре. Готовность - 56%. Завершить работы необходимо до декабря 2023 года.

С января 2022 года в Зыряновском районе меняют предаварийный мост через реку Яя. Пролётные строения уже смонтировали, сооружение готово на 50%. Осенью по нему досрочно запустят транспорт.

По программе необходимо починить мост через реки Порос на трассе Томск – Каргала Колпашево в Томском районе и Кия на дороге Больше-Дорохово – Тегульдет в Зырянском районе. В список включили капитальный ремонт моста через реку Кайма на автодороге Стрежевой Нижневартовск в Александровском район. Специалисты должны довести нагрузку до нормативной для снятия весовых ограничений транспорта.

В 2022 году в Томске возобновили проезд по путепроводу на территории Кузовлевского тракта. Ранее он находился в аварийном состоянии.

По стране в 2023-м строительно-монтажные работы проведут более чем на 650 мостах и путепроводах страны, протяжённостью свыше 53 тысяч погонных метров. В первую очередь починят предаварийные и аварийные объекты.

Напомним, на Коммунальном мосту в Томске дефекты засыпали холодными смесями.