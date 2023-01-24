В томском микрорайоне Зеленые горки подготовили 5 тысяч квадратных метров земли для строительств поликлиники

Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайоне Зелёные горки в Томске подготовили 5 тысяч квадратных метров. земли для строительства поликлиники. Новая больница появится по адресу по адресу ул. Юрия Ковалева, 49. Об этом сообщили в ходе заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуры Думы города.

"В настоящее время участок готов для предоставления администрации Томской области с целью проектирования и строительства", - рассказал и. о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

В ходе заседания также заявили, что при необходимости территорию под объект здравоохранения могут увеличить за счет неиспользуемой земли бассейна "Звездный" (10 тысяч кв.м. по улице Ивановского).

Также добавляется, что под филиал поликлиники в микрорайоне Радонежский департамент здравоохранения приобрел помещение площадью 400 квадратных метров.