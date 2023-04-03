На Коммунальном мосту в Томске дефекты подсыпали холодными смесями

Строители ремонтируют дефекты еа мосту. Фото: скриншот из видео группы администрации Томска ВКонтакте

На въезде на Коммунальный мост представители компании, которая занимается его ремонтом, подсыпали имеющиеся дефекты холодными смесями. В ночь с воскресенья на понедельник работы велись у девятой опоры. А в ночь с понедельника на вторник аналогичные работы обещают выполнить возле первой опоры.

«Как сообщили в департаменте капитального строительства, кроме подсыпки предполагалось приподнять края плит на въезде и выезде, которые просели из-за интенсивной транспортной нагрузки. Однако ночные минусовые температуры «приморозили» конструкции, и пока приподнять их без разрушения целостности нет возможности. Эти работы проведут сразу же, как позволит погода», - комментируют городской мэрии.

Когда потеплеет и начнут работать асфальтобетонные заводы, строители начнут ремонтировать дефекты горячими смесями. Ориентировочно это произойдет в середине апреля. А пока подрядчик будет следить за состоянием деформационных швов и при необходимости подсыпать их.

Напомним, что мэрия поручила сделать съезды на Коммунальный мост более плавными. Завершить ремонт моста планируется в декабре 2023 года.