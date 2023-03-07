Подготовка к VIII региональному чемпионату “Абилимпикс” стартовала в Томской области

Кандидаты поборются за звание лучших в 33 компетенциях, среди них - учитель начальных классов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в департаменте профессионального образования начали подготовку к VIII региональному чемпионату профмастерства среди граждан с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья “Абилимпикс”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования проведут с 18 по 20 апреля на площадках девяти колледжей и техникумов с необходимым оборудованием. В мероприятии примут участие 230 конкурсантов в трёх возрастных категориях - специалисты, студенты и школьники. Кандидаты поборются за звание лучших в 33 компетенциях, среди них - веб-дизайн, учитель начальных классов, агрономия, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и другие.

Оценивать чемпионат выбрали 40 экспертов. До 13 марта специалисты освоят технологии взаимодействия с конкурсантами с особыми потребностями, профессиональную этику, разработают конкурсные задания и критерии оценки компетенции. Победители отправятся на ежегодный национальный чемпионат “Абилимпикс” в Москву с 20 по 23 октября.

Соревнования учредили по федеральной программе “Молодые профессионалы” нацпроекта “Образование”. С помощью инициативы лица с ограниченными возможностями здоровья получают профессиональное образование и ориентацию. Это содействуют трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Напомним, сельские спортивные игры «Снежные узоры» стартовали в Томской области.