Пассажирка Honda пострадала после столкновения с деревом в Северске

В Томске иномарка врезалась в дерево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северске в районе улицы Сосновой автомобиль Honda съехал с дороги и врезался в дерево. В момент происшествия пострадала пассажирка, ее доставили в больницу, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области

Авария произошла 2 апреля около 16:00 в районе дома 16/1 по улице Сосновая.

«Мужчина - водитель, 1971 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на дерево», – говорится в сообщении.

В момент аварии в салоне автомобиля находилось два пассажира – 75-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу для осмотра.

Напомним, ранее на трассе Томск – Каргала – Колпашево автомобиль Toyota Estima, в котором находился четырехлетний ребенок, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадала женщина-водитель.