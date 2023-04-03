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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:20

На ремонт детской больницы №2 в Томске потратят 35 миллионов рублей

До конца 2023 года в больнице выборочно отремонтируют крышу и фундамент
Александра Тайбатрова
В здании проведут выборочный капитальный ремонт крыши, фундаментов

В здании проведут выборочный капитальный ремонт крыши, фундаментов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске в 2023 году капитально отремонтируют детскую городскую больницу №2 на Набережной реки Ушайки, 22, сообщают в департаменте здравоохранения Томской области. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Лечебница городская», 1888 г.

«Договор на ремонт заключен центром по охране памятников Томской области. Подрядчиком является лицензированная организация ООО «СКИТ-93». До конца 2023 года в здании будет выполнен выборочный капитальный ремонт крыши, фундаментов», - рассказали в департаменте здравоохранения региона.

На ремонт больницы по нацпроекту «Здравоохранение» потратят более 35 миллионов рублей.

Также в Томске отремонтируют историческое здание-памятник поликлиники №1. А ранее томичей пригласили поучаствовать в акции «Спасибо доктору!»