Мазур поручил усилить контроль на закрытых ледовых переправах Томской области

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Глава Томской области Владимир Мазур заявил о необходимости усилить контроль на закрытых ледовых переправах в регионе. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности глава области рассказал, что люди стихийно ездят по опасным участкам.

«Я был свидетелем неоднократно: люди порой не отдают отчет своим действиям. Уже вода стоит на льду сверху, они все равно по этому направлению едут на автомобилях, не отдавая отчет, что может случиться. Видел даже такие ситуации: стоит машина ДПС, он все равно едет прямо на нее, понимает, что его там зафиксируют и примут, разворачивается на реке, едет обратно. Люди непонятно чем руководствуются: то ли на авось проедет, то ли испытывает. Нам последствия действий этих людей не нужны. Почему мы предприняли все меры, а он ушел под лед? Поставьте наблюдательные посты, обязательно нужно контролировать это», - сказал Мазур.

Как контролируют переправы в регионе, выяснил журналист «КП-Томск». Представитель учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» рассказал, что ледовые переправы обследуют ежедневно, определяют их грузоподъемность. Там, где лед уже хрупкий, устанавливают запрет движения. Размещают специальные знаки и делают насыпи - они исключают возможность проехать по опасному участку.

Ответственные со стороны контролирующих органов МЧС также рассказали о регулярном мониторинге закрытых переправ.

«Существуют региональные и муниципальные переправы. У нас есть подрядные организации, которые занимаются содержанием переправ в зимний период. Они совершают ежедневные объезды и нагребают рвы, чтобы туда не могла машина заехать. Делаются отвалы, и там, где не очень далеко от населенных пунктов, патрулируется наличие и целостность этих отвалов», - рассказал «КП-Томск» заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Томской области) ГУ МЧС России по Томской области Александр Никулин.

По словам специалистов, постоянных наблюдательных пунктов на закрытых переправах нет. Но есть обязанность жителей региона соблюдать требования всех информационных знаков, установленных у ледовых переправ.

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