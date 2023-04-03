Томские ученые обсудили перспективы сотрудничества с Национальным центром физики и математики

Встречу провели совместно с научным руководителем Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик Александром Сергеевым. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик Александр Сергеев 31 марта посетил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Он встретился с молодыми учёными местных вузов. Модератором мероприятия стала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Александр Сергеев рассказал о целях и задачах НЦФМ. В центре планируют заниматься передовыми исследованиями в области математики, физики и вычислительных технологий, а также подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и промышленности. Он пригласил молодых исследователей Большого университета Томска принять участие в научных школах по разным направлениям.

Людмила Огородова поддержала инициативу и подчеркнула значимость проекта для развития научной сферы в России. Она предложила организовать летнюю школу НЦФМ в Томске. Это даст возможность учёным более подробно ознакомиться с деятельностью центра и его инфраструктурой.

На мероприятии участники обменялись мнениями о перспективах и сотрудничестве, обсудили актуальные проблемы и вызовы в области физики и математики.

Напомним, томичи могут бесплатно проверить работу тонометров на акции “Будь уверен! Будь здоров!”