Врач-ревматолог рассказала томичам, как сохранить здоровье суставов

Для здоровья важно делать зарядку. Фото: Иван ВИСЛОВ

С болями в суставах в последние годы сталкиваются не только пожилые томичи, но и молодые люди. В сохранении здоровья важную роль играет питание. К ожирению приводит употребление фастфуда и жареной пищи. Из-за лишнего веса увеличивается давление на тазобедренные и коленные суставы. Это приводит к более быстрому их разрушению.

“Следует питаться продуктами с витамином D, кальцием, фосфором. Вещества работают в тандеме – принимать их по одному нерационально. Главный источник – рыба, молочные продукты, яйца, овощи, ягоды, гранаты, растительное масло. Полезны желатиносодержащие продукты (холодец, заливное, желе)”, - цитирует “АиФ-Томск” врача-ревматолога клиники “Инвитро-Воронеж” Галину Початкову.

Телу необходимо двигаться и работать. Хрящи питаются из окружающих тканей. При повышении активности улучшается обмен веществ, усиливается кровоток и движение лимфы. Людям с больными суставами следует меньше заниматься тяжёлой атлетикой, прыжками ил бегом. Больше подойдёт плавание, зарядка или скандинавская ходьба с палками.

Обувь стоит выбирать с эластичной и мягкой подошвой, на устойчивом и низком каблуке. Офисным работникам советуют разнообразить движения в течение дня.

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