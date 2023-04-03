Как родителям справиться с зависимостью ребенка от курения, рассказала томский психолог

Родителям нужно знать о времяпрепровождении ребёнка и его отношениях с товарищами. Фото: Оксана ЗУЙКО

Интерес к курению появляется у подростков в 12-14 лет. Как объяснила томичам медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Шахрай, школьники хотят выделиться из толпы, быть непохожими на других, взрослее. Многие ввязываются во вредную привычку из-за курящих приятелей. Важную роль в формировании зависимости играют родители. Если отец или мать увлекаются этим, то вероятность курения у ребёнка возрастает на 20%.

По словам психолога, взрослым нельзя кричать на детей, заметив за ними вредную привычку. Необходимо спокойно выяснить причины, не давить. Общаться доверительно и без угроз.

“Объясните подростку, что вас очень сильно расстраивает тот факт, что он курит, нанося вред здоровью. Расскажите о последствиях и подтвердите это жизненными примерами, но при этом не превращайте беседу в нравоучения”, - сообщила Елена Шахрай.

Зависимый должен знать вся тяготы отказа от никотина - головные боли, ломка. Положительным примером могут послужить некурящие уважаемые им знаменитости или распрощавшиеся с вредной привычкой. Ребёнку важно дать почувствовать поддержку, рассказать, как вы будете гордиться его победой над зависимостью, составить план действий по борьбе с сигаретами. Следует напомнить сыну или дочери о серьёзных затратах в будущем - табачные изделия стоят дорого, придётся потратить немало средств, обеспечивая себя товарами.

Родителям важно сделать упор на увлечения подростка, физическую активность. Если родители злоупотребляют сами, следует бросить и показать положительный пример.

Школьные лекции о курении должны носить неформальный характер, запугиванием детей не остановить. Информацию необходимо подавать интересно и познавательно.

“Если на подростка оказывают давление сверстники, то подскажите ему варианты самоутверждения в среде, не прибегая к курению. Они зависят от талантов, которые можно обернуть в сильные и завидные для окружающих стороны”, - объяснила эксперт.

Родителям нужно знать о времяпрепровождении ребёнка, его отношениях с товарищами, научить его отказываться от пагубного пристрастия и противостоять влиянию компании. Иметь собственное мнение - существенный показатель силы характера и взросления.

При возникающих тяготах во время отказа от сигарет, можно обратиться за помощью к психологам.

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