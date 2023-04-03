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НовостиОбщество3 апреля 2023 3:07

Томичи могут бесплатно проверить работу тонометров на акции “Будь уверен! Будь здоров!”

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню здоровья
Дарья Черникова
Метрологи выдают заключения о точности показателей и советуют, как устранить неисправность дома.

Метрологи выдают заключения о точности показателей и советуют, как устранить неисправность дома.

Фото: Иван Макеев

В Томске с 5 по 7 апреля проведут всероссийскую акцию “Будь уверен! Будь здоров!”, приуроченную ко Всемирному дню здоровья, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В эти дни для жителей Томска, Стрежевого и Колпашево специалисты Государственного регионального центра стандартизации бесплатно проконтролируют выходные параметры бытовых тонометров артериального давления. Метрологи выдают заключения о точности показателей и советуют, как устранить неисправность дома.

В Томске принести на проверку прибор можно в областную детско-юношескую библиотеку на проспекте Фрунзе, 92а. В Колпашеве аппараты принимают в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний по улице Мира, 10. В Стрежевом - в городской администрации по улице Ермакова, 46а.

Ранее психолог рассказала томским родителям, как справиться с зависимостью ребенка от курения.