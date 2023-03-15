Томичам выплатят до 100 тысяч рублей при газификации жилья

Заявки принимают в центрах “Газпром газораспределение Томск”. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области, заключившие договор с газораспределительной организацией на подключение и догазификацию после 31 декабря 2022 года, смогут получить новую выплату на этапе проведения работ. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Мера поддержки направлена на многодетные или малоимущие семьи, граждан с доход ниже МРОТ, участников ВОВ, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей умерших или погибших инвалидов ВОВ и других боевых действий.

"Средства можно направить на оплату работ внутри границ земельного участка заявителя: проектирование сети, осуществление строительно-монтажных работ газопотребления, на приобретение и установку газоиспользующего оборудования российского производства, соответствующего определённым требованиям. Возмещают до 100 тысяч рублей, субсидии перечисляет газораспределительная организация”, — объяснила начальник департамента социальной защиты населения региона Марина Киняйкина.

Заявки принимают в центрах “Газпром газораспределение Томск”. Для получения денег нужно обратиться в МФЦ или центр социальной поддержки населения. Мера дополняет действующие сертификаты на газификацию. За 2022 год выплаты получили 482 семьи. На это направили 35,5 млн рублей.

Напомним, собственники частных домовладений в Томске могут подать заявку на догазификацию.