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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:24

Томские фонтаны начали готовить к летнему сезону

В середине апреля специалисты проверят работу автоматики
Дарья Черникова
Всего в Томске работают семь фонтанов.

Всего в Томске работают семь фонтанов.

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 13 апреля запустят расконсервацию городских фонтанов и начнут их готовить к работе в летний период, сообщили в пресс-службе администрации, со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии. Первыми воду запустят на переулке Плеханова и площади Батенькова.

Всего в Томске возвели семь фонтанов. Они начнут работу с 1 мая по 30 сентября с 8.00 до 23.00. На двух из них - на площади Новособорной и в Сквере студенческих отрядов включат музыку и подсветку. Музыкальные композиции заиграют по 40 минут трижды в день.

Специалисты “Инженерной защиты сооружений” проведут обследование, ремонт чаш и трубопроводов фонтанов, установят насосное оборудование и форсунки, проверят работу автоматики, фильтров и датчиков.

Напомним, к Пасхе томичам предлагают купить необычные яйца-макраме и куличи ручной работы.