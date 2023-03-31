Томские медики спасли жизнь пациентки с редким заболеванием

Во время скрининга врачи обнаружили редкую генетически обусловленную патологию свёртывания крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 29-летней томички, месяц назад родившей малыша, обнаружили редкое заболевание - мезентериальный венозный тромбоз (гангрена кишки на фоне нарушения проходимости вен). Недуг часто приводят к фатальному исходу. Для спасения девушки мультидисциплинарная бригада специалистов провела четыре операции, сообщили в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения.

В хирургическом вмешательстве участвовали гематолог, сотрудники отделения анестезиологии-реанимации, общей хирургии, врачи-акушеры-гинекологи, клинический фармаколог и врачи диагностических отделений. Как объяснил заведующий отделением общей хирургии Алексей Зуев, при заболевании в сосудах, снабжающих кишечник кровью, образуются тромбы, что приводит к некрозу (прекращению жизнедеятельности клеток). У пациентки на венах образовывались тромбы.

Девушку доставили в Томскую областную клиническую больницу с жалобами на сильные боли в животе. После обследований её прооперировали. Во время процедуру специалисты выявили некроз кишечника. Он распространялся на новые отделы. Пациентке потребовались ещё три дополнительные операции.

Во время скрининга врачи обнаружили редкую генетически обусловленную патологию свёртывания крови. Она вызывала проблемы со здоровьем. Пациентку спасли благодаря комплексному подходу и правильно выбранных методик лечения.

Заболевание составляет менее 0,1% клинических случаев. У беременных недуг возникает ещё реже. Подобный случай регистрировали в Екатеринбурге в 2015 году.

Напомним, в Томской области за сутки 112 человек заразились коронавирусной инфекцией.