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НовостиОбщество3 апреля 2023 4:18

В новой томской школе на Демьяна Бедного комплектуют штат учителей

Заведение построили на 1 100 мест для учеников
Дарья Черникова
С 28 марта в школе открыли запись для первых классов.

С 28 марта в школе открыли запись для первых классов.

Фото: Олег Укладов

В новой томской школе по улице Демьяна Бедного практически полностью укомплектован педагогический штат. Как объяснили в пресс-службе администрации области, в школе не хватает только учителя труда.

С 28 марта в учебное заведение на 1 100 мест открыли запись для будущих школьников. Для них откроют семь первых классов по 25 человек.

Учреждение возводили по национальному проекту “Образование”. В конце марта губернатор региона Владимир Мазур провёл в здании выездное совещание и проверил качество строительно-монтажных и отделочных работ.