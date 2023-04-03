В новой томской школе на Демьяна Бедного комплектуют штат учителей

С 28 марта в школе открыли запись для первых классов. Фото: Олег Укладов

В новой томской школе по улице Демьяна Бедного практически полностью укомплектован педагогический штат. Как объяснили в пресс-службе администрации области, в школе не хватает только учителя труда.

С 28 марта в учебное заведение на 1 100 мест открыли запись для будущих школьников. Для них откроют семь первых классов по 25 человек.

Учреждение возводили по национальному проекту “Образование”. В конце марта губернатор региона Владимир Мазур провёл в здании выездное совещание и проверил качество строительно-монтажных и отделочных работ.