Качество строительства и оснащения новой томской школы на Демьяна Бедного проверил губернатор Мазур

В образовательном учреждении откроют семь первых классов по 25 человек в каждый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур провёл выездное совещание в новой школе по улице Демьяна Бедного и проверил качество строительно-монтажных и отделочных работ. Глава оценил оборудование, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Учебное заведение на 1 100 мест возвели по национальному проекту “Образование” и сдали в эксплуатацию. С 28 марта началась запись будущих школьников, а 1 сентября дети войдут в новое здание.

В образовательном учреждении откроют семь первых классов по 25 человек в каждый. По словам директора Константина Родионова, заявления уже подали родители 87 учеников. В штате педагогов не хватает только учителя труда.

“Мы создали для ребят современные условия, о которых в нашем детстве и мечтать не могли. В такую школу дети отправятся с удовольствием. Продолжим развивать инфраструктуру образования по всей области”, – отметил Владимир Мазур.

Исполняющему обязанности мэра города Михаилу Ратнеру поручили установить освещение по всему периметру участка и благоустроить окрестности. В том числе, решить проблему водоотведения талых вод и отремонтировать улицу Пришвина, разбитую спецтехникой.

Напомним, в Томске на улице Высоцкого построят школу на 1100 мест за 1,3 млрд рублей.