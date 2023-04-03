Жители Итатки жалуются на дорогу, которая ведет к томскому поселку

В Томской области в поселке Итака местные жители бьют тревогу. Сельчане недовольны качеством дороги, которая ведет в их село. По словам местный жителей, к ним не может приехать даже скорая помощь.

"Прошу принять меры, проблемы не одного года. Скорая проехать не может, дети в школу, в сад — проблема, а администрация не решает это. Заявление писали в октябре 22 года и не каких сдвигов нет", - пишет сельчанин в паблике "Регион-70".

Как отмечают жители Итаки, единственный прочищенный путь в поселке - это железная дорога, по которой каждый день передвигаются дети в школу, что может быть очень опасно.

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