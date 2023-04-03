В Северске росгвардейцы нашли потерявшегося 13-летнего мальчика

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося подростка. Фото: Ксения Высотина

В Северске сотрудники Росгвардии оперативно разыскали потерявшегося 13-летнего мальчика. Он был передан сотрудникам ОДН и полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о том, что ранее пропавший 13-летний подросток был замечен на одной из улиц Северска и вновь убежал в неизвестном направлении.

«Сотрудники Росгвардии, уточнив приметы ребенка, незамедлительно отправились на поиски. Спустя несколько минут на пересечении улиц Солнечная и Калинина, росгвардейцы заметили подходившего по приметам мальчика», – говорится в сообщении.

Подростка посадили в машину греться, обеспечили его безопасность, а после передали сотрудникам ОДН и полиции.

Напомним, ранее в Томском районе 2 дня искали потерявшуюся 13-летнюю девочку.