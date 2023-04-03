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НовостиОбщество3 апреля 2023 3:21

Житель Томской области купил водительские права в интернете и попался с ними сотруднику ГИБДД

На правонарушителя возбудили уголовное дело
Дарья Черникова
Фигурант решил не получать водительские права по закону, а купить их.

Фигурант решил не получать водительские права по закону, а купить их.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Бакчарского района Томской области утвердили обвинительный акт по уголовному делу о приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения в отношении 42-летнего жителя райцентра. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, фигурант решил не получать права по закону. Поддельные документы он приобрёл в интернете и пользовался ими. В декабре 2022 года обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина предъявил правоохранителю удостоверение, которое оказалось подложным.

Уголовное дело направили в Бакчарский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, следователи проверят дорогу в томском селе, которую размыло при таянии снега.