Следователи проверят дорогу в томском селе, которую размыло при таянии снега

В селе Первомайское дорогу размыло талыми водами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи проводят проверку по размещенной в сети информации о плохом содержании дорог в селе Первомайское Томской области, сообщает региональное СУ СК.

Из сообщения следует, что в селе Первомайском несколько лет создается критичная ситуация с дорогами. Во время таяния снега весь поселок заливает водой, по бездорожью не может проехать никакой транспорт, в том числе специализированные машины.

«Следователи Асиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Томской области проводят доследственную проверку по изложенным в сообщении фактам», – говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц на наличие в них признаков состава преступления о халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.