Как распознать алкогольную зависимость, рассказала томский психиатр-нарколог Юлия Краснятова

Зависимый теряет координацию и может открыть бутылку спиртного, несмотря на важные дела. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как распознать алкогольную зависимость, рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, врач-психотерапевт, врач психиатр-нарколог Томского областного наркологического диспансера Юлия Краснятова. Доктор описала ряд тревожных сигналов, заметив которые, важно обращаться к специалистам.

Во-первых, человек утрачивает количественный и качественный контроль ситуации. У него возникает первичное влечение к алкоголю, он осознаёт, что хочет выпить. Зависимый теряет координацию и может открыть бутылку спиртного, несмотря на важные дела - на работе, перед поездкой за рулём. Вторичное влечение начинается, когда больной уже не может остановиться и теряет счёт выпитому.

Рвотный рефлекс на чрезмерное употребление горячительного - закономерная реакция. таким образом организм борется с большим количеством этанола. При длительном распитии в организме происходит структурная перестройка на уровне нервных клеток - меняется количество ферментов, отвечающих за распад этанола, скорость его метаболизма. Запускается защитная реакция.

“Если кто-то хвастается, что он “может сколько угодно выпить и ничего после этого не последует”, - это повод задуматься”, - объяснила Юлия Краснятова.

После бурного застолья человеку становится плохо. При одном упоминании о спиртном ему становится ещё хуже и подступает тошнота. В этой ситуации организм реагирует нормально. В этом случае не стоит “опохмеляться”, подчеркнула доктор.

“Если же приём алкоголя снимает тягостные вегетативные (тремор, потливость, «приливы» жара.) и психологические (раздражительность, агрессивность, тревога, суетливость.) явления, то речь идет о сформированном абстинентном синдроме. Он является признаком зависимости”, - объяснила специалистка.

У некоторых похмелье носит отсроченный характер. Например, человеку нужно идти на работу, но весь день он думает о возвращении домой и новой дозе напитка.

Амнезии эпизодов памяти - полное отсутствие воспоминаний или отдельных эпизодов вчерашнего мероприятия. Частая забывчивость свидетельствует о выраженном органическом поражении головного мозга.

У зависимого меняется характер употребления. Если раньше человек выпивал “по праздникам, как все”, то во время формирования болезни количество поводов увеличивается. Человек пьёт не только во время позитивного мероприятия, то и для снятия стресса, по вечерам после работы, для избегания жизненных неурядиц. Постепенно алкоголь начинает вытеснять другие механизмы решения проблем и встаёт на первое место.

Напомним, томские медики спасли жизнь пациентки с редким заболеванием.