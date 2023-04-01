Иномарка с женщиной и 4-летним ребенком перевернулась на томской трассе

Авария произошла 1 апреля около 9:30 минут. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томском районе в субботу на трассе Томск – Каргала – Колпашево автомобиль Toyota Estima съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадала женщина-водитель, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 1 апреля около 9:30 минут на 40 километре трассы Томск – Каргала –Колпашево.

38-летняя женщина за рулем Toyota Estima утратила контроль за движением автомобиля и съехала проезжей части в кювет. Из-за этого произошло опрокидывание автомобиля.

В ДТП пострадала женщина-водитель. Она была доставлена в больницу для осмотра.

По данным полиции, в момент аварии в машине находилась четырехлетняя девочка, которая ехала в детском кресле. Благодаря этому ребенок не пострадал.